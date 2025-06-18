Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2025 13:54
Emeklilik ikramiyesi ve maaş sorunu

8 yıl sonra emeklı olcam su an sıstemde gozuken 360bın lıra 8 yıl sonra alacagım 800-900 bın heralde yanı nıye bu kadar dusuk 8 yıl sonra bu para hıcbısey yanlısmı hesapıyorum emeklı maasım ne olur


kenandere
Aday Memur
18 Haziran 2025 13:59

8 yıl sonramı, heycan basmıştır o zaman baya

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