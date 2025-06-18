Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Haziran 2025 14:25
Eş Durumu Tayini

Şuan sağlık Bakanlığında 3+1 olarak çalışıyorum Ocak ayında 3. yılım dolacak nişanlım Ocak 2025 ayında kendi iş yerini kurdu 3. yılım dolunca eş durumu yapabilir miyim

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