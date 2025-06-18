Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Haziran 2025 14:40
İliçi 2025-1 Sıra Atamaları ne zaman açıklanır?

Arkadaşlar iliçi atama takvimine göre sıra atamalar 18 haziranda açıklanacaktı ama bir hareket yok. Bugün açıklanır mı sizce?


m6681
Aday Memur
18 Haziran 2025 14:53

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