Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2025 15:47
3 ay önce yedekten sıra geldi. Süreç uzun hakkımda bilgi
3 ay önce yedekten sıra geldiğine dair telefonla arandım. Belge teslimini tamamladım henüz bir dönüş olmadı. emniyetten sorduğumda ise belge tesliminden 11 gün sonra sonucu gönderdiklerini söylediler. yaklaşık 65 gündür bir geri dönüş olmadı. sürecin bu şekilde ilerleyişi normal midir?

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