Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2025 16:14
türkiyedeki kurumlarda kast sistemi var mı

iş yerimde sanki belli zümrelerin idare tarafından gözetildiği, haklarının korunduğu, kurumda oturmuş düzenlerinin olduğu ve idare ile iletişimlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. idarenin ise bu zümre dışında özellikle benimde içinde bulunduğum diğer insanlarla ise iletişim bile kurmadığı, herhangi bir etkileşimde ketum ve sert bir tavırla yaklaştığını gözlemlemekteyim. daha çok detay var aklıma gelenleri yazıyorum. sizin kurumuzda da böyle mi. adeta hindistan kast sistemi gibi.

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