Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Haziran 2025 16:39
Teknıker derece kademe hk

Arkadaşlar ben 15 senedır memurum ,8 sene liseden memurdum,7 senede teknikerim ,16 ay askerlik yaptım .2010 da memur oldum .şimdi 2/3 ü yum . Sorum 1. Derece ye iner miyim ? Açıktan lisans da okuyorum lisans mezunu olmak mı gerekli ? Önlisans teknıker 1.dereceye iner mi?

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