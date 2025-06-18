Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2025 16:39
Adalet hizmetleri sınıfı kurulursa

adalet hizmetleri kadrosuna geçtikten sonra gihten çıkacağımız için maaşlarımız diğer memurlar kadar olur mu?10-15 bin artar mı


the back of furkan
Şube Müdürü
18 Haziran 2025 16:43

20k


Memur bayan
Aday Memur
18 Haziran 2025 16:45

sosyal ek bir ödememiz yok, ikramiyemiz yok polisler 10 bin almışl.herkes almalı, işçisindenmemuruna


yusuf132
Memur
18 Haziran 2025 17:05

Adalet hizmetleri kadrosu felan olmayacak


birfikirbirdüşünce
Memur
18 Haziran 2025 18:58
Adalet bakanlığında herşey kaplumbağa hızı ile ilerliyor bu hizmet sınıfı muhabbeti ortaya atıldı hayırlı olsun dendi ortada hiçbirşey yok

neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
19 Haziran 2025 11:24

çalışmalar devam ediyor


Memur bayan
Aday Memur
19 Haziran 2025 14:04

neden olmasın uzman kadroda gelicek ama ne zaman olacak bunu bilmiyoruz


furkan yedek
Şef
20 Haziran 2025 01:57
hiçbir şey olmaz

İbrahim5506
Şef
20 Haziran 2025 06:50
polisler diyorki jandarma 15 bin aldi Siz diyorsunuz ki pokisler 10 bin aldi Bütün bunlardan nedense bizim haberimiz yok
Memur bayan, 2 gün önce

sosyal ek bir ödememiz yok, ikramiyemiz yok polisler 10 bin almışl.herkes almalı, işçisindenmemuruna

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikCte tayinleri bugün açıklanır mı yoksa takvimdeki gibi haftaya mı açıklanırAdalet hizmetleri sınıfı kurulursaGörevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğiMesai dışında İnfaz Koruma memurunun hakları?Borçlu meslektaşlarımız için karz-ı hasen sistemi kuralım mı?Havuz tayinleri haziran bitmeden açıklanır mı ?2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkGys Şef mi idare memuru mu ?1991,2005 ve 2015 yıllarında yapılan düzenlemeler ile 01.01.2016 tarihinden önce görevde bulunan tüm

Sözlük

Otellerdeki bez terlikler 2 alarm 2 Atabetü'l-Hakayık 1 Üzülmüyorum. 8 Gram Altın 10.000-TL 1 mesafeli davranmak 1 enson çoban 1 sabah sabah 1 yatırım araçları 1 Bi Mola Yarışma Anketi 2

Son Haberler

EGM'de bakan onayı ile birim kurulması hukuka aykırı bulunduGenç Sağlık-Sen Balıkesir'de Yetkili Sendika Olduİzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla dolduKaraman ve Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 tutuklama

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması