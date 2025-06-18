Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2025 16:39
KATİP MAAŞLARI HAKKINDA

adalet hizmetleri kadrosuna geçtikten sonra gihten çıkacağımız için maaşlarımız diğer memurlar kadar olur mu?10-15 bin artar mı


the back of furkan
Şube Müdürü
18 Haziran 2025 16:43

20k


Memur bayan
Aday Memur
18 Haziran 2025 16:45

sosyal ek bir ödememiz yok, ikramiyemiz yok polisler 10 bin almışl.herkes almalı, işçisindenmemuruna


yusuf132
Memur
18 Haziran 2025 17:05

Adalet hizmetleri kadrosu felan olmayacak

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