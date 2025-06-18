bişey sorucam da benim arkadaşım jandarma Şırnağa ataması oldu daha yeni o ise sağlık durumundan gitmek istemedi ve dilekçe verdi İzmir de kaldı ama tekrar dilekçesini dün vermiş gitmek için ama atama yerleri açıklanmış şuan İzmir de ama Şırnağa gitmek istiyor tekrardan dilekçe vermiş bunun sonucunu ne zaman kadar açıklanır arkadaş biraz sabırsızda

bişey sorucam da benim arkadaşım jandarma Şırnağa ataması oldu daha yeni o ise sağlık durumundan gitmek istemedi ve dilekçe verdi İzmir de kaldı ama tekrar dilekçesini dün vermiş gitmek için ama atama yerleri açıklanmış şuan İzmir de ama Şırnağa gitmek istiyor tekrardan dilekçe vermiş bunun sonucunu ne zaman kadar açıklanır arkadaş biraz sabırsızda