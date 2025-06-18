Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
18 Haziran 2025 16:54
merhaba
bişey sorucam da benim arkadaşım jandarma Şırnağa ataması oldu daha yeni o ise sağlık durumundan gitmek istemedi ve dilekçe verdi İzmir de kaldı ama tekrar dilekçesini dün vermiş gitmek için ama atama yerleri açıklanmış şuan İzmir de ama Şırnağa gitmek istiyor tekrardan dilekçe vermiş bunun sonucunu ne zaman kadar açıklanır arkadaş biraz sabırsızda

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