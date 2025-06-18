şehir içi nakil görevlisi ne yapar

iyi günler arkadaşlar. ilk defa şehir içi nakil görevi çıktı. mesaj gelmiş 4.45 te en geç burada olun diye görevi nedir ne yapar. ne kadar ücret alır?

iyi günler arkadaşlar. ilk defa şehir içi nakil görevi çıktı. mesaj gelmiş 4.45 te en geç burada olun diye görevi nedir ne yapar. ne kadar ücret alır?