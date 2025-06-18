Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Haziran 2025 17:02
şehir içi nakil görevlisi ne yapar
iyi günler arkadaşlar. ilk defa şehir içi nakil görevi çıktı. mesaj gelmiş 4.45 te en geç burada olun diye görevi nedir ne yapar. ne kadar ücret alır?

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