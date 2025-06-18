Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Haziran 2025 17:15
Engelli Raporu almanın işe girmede etkisi

Mühendislik çıkışlıyım ve uzun zamandır işsizim

EKPSS'de kendi bölümümde en son 2021'de kadro açılmış(96 puan-kpssrobotuma göre).

Yeni otizm teşhisi aldım.

Raporu alırsam kamusbb'deki engelli ilanı olmayan ilanlara başvurma şansım olur mu?

Özel sektörde engelli olmayan ilanlarda değerlendirilebilir miyim?

Kısaca engelli raporu almanın işe alımda negatif etkileri neler olabilir?

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