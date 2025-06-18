Zabıtalığı seçmediğim için pişman olur muyum?

Merhaba, başlıktan da anlaşılacağı gibi büyük şehirde zabıtalığı kazandığım halde başka kurumda teknisyen kadrosunda işbaşı yapacağım. Sizce bu kararımdan dolayı pişman olur muyum? Siz olsanız hangisini seçerdiniz ve neden? Özellikle bu iki pozisyonda çalışan arkadaşların yorumları da olursa memnun olurum

Şahsen benim gördüğüm avantaj ve dezavantajları şunlar:

Zabıta avantaj:

-Teknisyen de olsa diğer memurluklara kıyasla ciddi maaş farkının olması.

-mesai vs. derken şuan 55-65 bin civarı aylık gelirlerinin olması

Zabıta dezavantaj:

- diğer memurlara kıyasla haftada 8 saat fazla mesainin olması. Yani 5 gün değil 6 gün çalışmaları veya artık bu sürenin sanırım nöbet şeklinde veya diğer günlere bölüştürülmesi usülü ile çalışılması.

- Çalışırken muhatap olacağı kitle genelde dilenci, seyyar, müteahhit vs. gibi problemli insanlar olması. Yüksek sabır istemesi.

- Bayramlarda vs. mesai yapma ihtimali.

Teknisyen avantaj:

- ek mesaisi, bayramda çalışması yok.

- Çalışma ortamı rahat, yapılan iş keza gene rahat.

- Benim gibi okurken çalışmayı düşünen biri için hem ders çalışma hem sınavlara vs. gitme yönünde büyük ihtimalle zabıtalığa kıyasla daha rahat.

Teknisyen dezavantajı:

- Maaşı maalesef zabıtaya kıyasla en iyi ihtimalle 10 bin en kötü ihtimalle 20 bin daha düşük olması.