Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Haziran 2025 18:19
Sağlık Mazeretinde Epikriz Raporu Geçerli mi?

Merhaba,

Ben bir hastalığa sahibim ve tedavisi çok az yerde geçerli. Aktif olarak tedavi sürecim var ancak hastane görev yaptığın ilin dışında olduğu için tedavime devam edemiyorum, bulunduğum ilde ise tedavi olabileceğim bir sağlık kuruluşu yok.

Hastalığıma ve tedavi sürecime dair detaylı bir epikriz raporum mevcut. Ancak hastalığım için heyet raporu alamıyorum çünkü ilgili hastalığımın hekiminin içerisinde bulunduğu bir sağlık heyeti yok, bütün illerdeki birçok hastane ile telefon görüşmesi yaptım ancak hekimin olmamasından kaynaklı sağlık kuruluna çıkamayacağımı söylediler.

Tüm bunların ışığında tedavimin devam ettiği devlet üniversitesinin verdiği epikriz raporu ile sağlık mazereti yaparsam kabul edilir mi? Tecrübelilerden yardım bekliyorum.

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