Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2025 18:21
tunceli lojman ve şehir hakkında
tunceliye tayinim çıktı arkadaşlar lojman durumu nedir başvuru yaptık 70 puanım var gelme durumu nedir bide şehir hakkında bilgi verebilir misiniz

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