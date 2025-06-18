Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


18 Haziran 2025 18:48
Sözleşmeli personel 31 Aralık tarihinde işten ayrılabilir mi?

Herkese iyi günler.Memleketimden uzak bir şehirde üniversite Hastanesi'ne 4B sözleşmeli personeli hemşire olarak başvursam hayat pahalılığı, kiralar vb. Nedenlerle 31 Aralık'ta sözleşme yenilemesem 1 ocak'tan sonraki herhangi bir 4B li sözleşmeli(sağlık bakanlığı atamaları yada memleketimdeki üniversite tıp fakültesi hastanesi veya diğer bakanlıklar....vb) işe ceza almadan başvurabilir miyim. Ben sözleşmeyi yenilemek istemiyorum demem ceza almamam için yeterli oluyor mu? malumunuz üniversite hastanesi çakılı kadro olunca bir yere gitmek gelmek sorun oluyor tayin sorun oluyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim

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