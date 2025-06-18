Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


18 Haziran 2025 21:07
Hangi kurumda çalışmayı tercih ederdiniz?

Merhaba, ibb ve iett kurumlarının hangisinde çalışmayı önerirsiniz? avantajlar, dezavantajlar, maaş, yan haklar vs. baz alırsak hangisi daha iyi? deneyimli arkadaşlarımın görüşlerini çok merak ediyorum. Çok teşekkürler

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