KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


18 Haziran 2025 21:10
Uzman kadrolari mı, düz memurluk mu?

İktisat bölümü 3.sınıf öğrencisiyim, kendi alan bilgime güveniyorum ve bölümü sevmekteyim, ancak hem kpss a hem kurum sınavları hem de mülakat süreçleri gözümü korkutuyor. Bundan dolayı bu sureclerle ugrasmayip dogrudan Kpss B sinavina hazirlanmak sizce daha mantikli mi? İki sinava hazirlanmam pek gercekci olmayacagindan bir tane sinavi secip kendimi ona vermek istemekteyim. Sizce ne yapmaliyim A grubu icin alimlarin azaldigi ve maaslarin kit memurluklarindan farki kalmadifi soyleniyor. Sizce Gelir Uzman Yardimciligi gibi kadrolar icin A sinavina mi hazirlanmaliyim yoksa bu sureclerden kacinip atanmam daha garanti olan B sinavina mi hazirlanmaliyim? Özellikle mulakatlardan malum sebeplerle cekiniyorum.


remzi061906
Memur
18 Haziran 2025 21:34

Hocam ben gibde çalışıyorum(gelir uzmanı değilim) şuan dediğiniz gibi gelir uzman maaşı kit düz memurlarla hemen hemen aynı denilebilir sizin yerinize olsam b grubuna hazırlanır atanıp a kadroları denerdim (bende kurumiçi uzmanlık sınavını bekliyorum)


iktisatcigenc
Aday Memur
18 Haziran 2025 21:41

Hocam yorumunuz icin tesekkurler, ozelden sorum olacakti yanitlarsaniz sevinirim.

remzi061906, 56 dk. önce

Hocam ben gibde çalışıyorum(gelir uzmanı değilim) şuan dediğiniz gibi gelir uzman maaşı kit düz memurlarla hemen hemen aynı denilebilir sizin yerinize olsam b grubuna hazırlanır atanıp a kadroları denerdim (bende kurumiçi uzmanlık sınavını bekliyorum)

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