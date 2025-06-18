Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2025 22:05
Jandarma Subaylık

Değerli abilerim ablalarım dün iç güvenlik fakultesi (Komiser Yardımcılığı) için konu açtım ancak kimse tavsiye etmedi peki Jandarma Subaylık nasıldır 3 gün sonra sınavım var yks ondan soruyorum bilen büyüklerim cevaplarsa gerçekten çok iyi olur

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