Soru: Mustafa Kemal Paşa, liman malını bekleyip geri çekilme kararını geciktirse; katıma'da İngilzleri duruduacak bir güç kalmayacak mıydı?

Gemini Pro: Bu, harika bir "eğer" sorusu ve I. Dünya Savaşı'nın son perdelerindeki en kritik anlardan birini sorguluyor.

Sorunuzun net cevabı: Evet, çok büyük bir ihtimalle Katma'da İngilizleri durduracak dişe dokunur bir güç kalmazdı.

Mustafa Kemal Paşa'nın geri çekilme kararını zamanında ve Liman von Sanders'ten bağımsız olarak vermesi, o son savunma hattının kurulabilmesindeki en kritik faktördür. Nedenlerini birkaç başlıkta inceleyelim:

1. Karar Anındaki Askeri Durum (19-20 Eylül 1918)

İngiliz Yarması: General Allenby'nin 19 Eylül'de başlattığı Nablus Meydan Muharebesi, Osmanlı cephesini bir anda yarmıştı. Cephenin batısını tutan 8. Ordu saatler içinde çökertilmişti.

Komuta Kopukluğu: Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Liman von Sanders'in karargâhı (Nasıra'da) İngilizler tarafından basılmış, kendisi canını zor kurtarmıştı. Yani, ordularla karargâhın iletişimi tamamen kopmuştu. Liman Paşa'dan bir emir beklemek, gelmeyecek bir emri beklemek demekti.

7. Ordu'nun Konumu: 8. Ordu çökünce, merkezde bulunan Mustafa Kemal'in 7. Ordusu'nun kanadı tamamen açık kalmıştı. İngiliz süvarileri, bu boşluktan hızla ilerleyerek 7. Ordu'yu arkadan kuşatmak için harekete geçmişti.

2. Mustafa Kemal Paşa Gecikseydi Ne Olurdu?

Eğer Mustafa Kemal Paşa, durumu kendi gözleriyle görüp inisiyatif almasaydı ve Liman Paşa'dan bir talimat bekleseydi, olaylar şu şekilde gelişecekti:

Tam Kuşatma: 24 saatlik bir gecikme bile, İngiliz süvarilerinin Şeria Nehri'nin doğusuna geçip 7. Ordu'nun kuzeye giden tüm geri çekilme yollarını tıkaması için yeterliydi.

8. Ordu'nun Akıbeti: 7. Ordu, tıpkı 8. Ordu gibi önden İngiliz piyadesi, arkadan İngiliz süvarisi arasında sıkışacaktı. Sonuç, ordunun tamamen imhası veya toplu halde esir düşmesi olurdu.

"Kılıç Artığı" Kalmazdı: Geriye, Halep'e ve sonrasında Katma'ya çekilecek düzenli bir "kılıç artığı" (ordudan sağ kalanlar) kalmazdı. Geri çekilme, düzenli bir askeri operasyon değil, her askerin canını kurtarmaya çalıştığı başıbozuk bir kaçışa (rout) dönüşürdü.

Bu, harika bir "eğer" sorusu ve I. Dünya Savaşı'nın son perdelerindeki en kritik anlardan birini sorguluyor.

Sorunuzun net cevabı: Evet, çok büyük bir ihtimalle Katma'da İngilizleri durduracak dişe dokunur bir güç kalmazdı.

Mustafa Kemal Paşa'nın geri çekilme kararını zamanında ve Liman von Sanders'ten bağımsız olarak vermesi, o son savunma hattının kurulabilmesindeki en kritik faktördür. Nedenlerini birkaç başlıkta inceleyelim:

1. Karar Anındaki Askeri Durum (19-20 Eylül 1918)

İngiliz Yarması: General Allenby'nin 19 Eylül'de başlattığı Nablus Meydan Muharebesi, Osmanlı cephesini bir anda yarmıştı. Cephenin batısını tutan 8. Ordu saatler içinde çökertilmişti.

Komuta Kopukluğu: Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Liman von Sanders'in karargâhı (Nasıra'da) İngilizler tarafından basılmış, kendisi canını zor kurtarmıştı. Yani, ordularla karargâhın iletişimi tamamen kopmuştu. Liman Paşa'dan bir emir beklemek, gelmeyecek bir emri beklemek demekti.

7. Ordu'nun Konumu: 8. Ordu çökünce, merkezde bulunan Mustafa Kemal'in 7. Ordusu'nun kanadı tamamen açık kalmıştı. İngiliz süvarileri, bu boşluktan hızla ilerleyerek 7. Ordu'yu arkadan kuşatmak için harekete geçmişti.

2. Mustafa Kemal Paşa Gecikseydi Ne Olurdu?

Eğer Mustafa Kemal Paşa, durumu kendi gözleriyle görüp inisiyatif almasaydı ve Liman Paşa'dan bir talimat bekleseydi, olaylar şu şekilde gelişecekti:

Tam Kuşatma: 24 saatlik bir gecikme bile, İngiliz süvarilerinin Şeria Nehri'nin doğusuna geçip 7. Ordu'nun kuzeye giden tüm geri çekilme yollarını tıkaması için yeterliydi.

8. Ordu'nun Akıbeti: 7. Ordu, tıpkı 8. Ordu gibi önden İngiliz piyadesi, arkadan İngiliz süvarisi arasında sıkışacaktı. Sonuç, ordunun tamamen imhası veya toplu halde esir düşmesi olurdu.

"Kılıç Artığı" Kalmazdı: Geriye, Halep'e ve sonrasında Katma'ya çekilecek düzenli bir "kılıç artığı" (ordudan sağ kalanlar) kalmazdı. Geri çekilme, düzenli bir askeri operasyon değil, her askerin canını kurtarmaya çalıştığı başıbozuk bir kaçışa (rout) dönüşürdü.

3. Zamanında Verilen Karar Neyi Sağladı?

Mustafa Kemal Paşa'nın kendi inisiyatifiyle verdiği karar sayesinde:

Kuşatma Kırıldı: Ordu, kuşatma çemberi tam olarak kapanmadan önce kuzeye doğru çekilmeye başladı.

Düzenli Geri Çekilme: Bu bir kaçış değil, savaşarak yapılan düzenli bir geri çekilmeydi. Ordu bir bütün olarak hareket etmeye ve artçı muharebelerle düşmanı yavaşlatmaya çalıştı.

Çekim Merkezi Oluşturdu: Çekilirken sadece kendi birliklerini değil, dağılmış diğer ordulardan arta kalan asker ve subayları da komutası altında topladı. Böylece, eriyen ordulardan yeni bir savunma kuvveti doğurdu.

Sonuç olarak, Katma'daki savunma, mucizevi bir şekilde ortaya çıkmadı. O savunma, Nablus'ta kuşatılıp yok edilmekten zamanında ve doğru bir komutan kararıyla kurtarılan bir avuç askerin, yüzlerce kilometrelik geri çekilme sonrası yorgun düşmüş İngiliz birliklerini durdurmasıyla mümkün oldu.

Mustafa Kemal Paşa, Liman von Sanders'i bekleseydi, beklediği emir hiç gelmeyeceği gibi, komuta ettiği ordu da tarihe karışacak ve Anadolu'nun kapısı olan Toros-Amanos tünellerini savunacak kimse kalmayacaktı.