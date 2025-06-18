Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


18 Haziran 2025 23:01
Memuriyet İşe başlama

Arkadaşlar bilen varsa yazabilir mi? 18 haziran belediyeye atandığımı öğrendim tahmini ne zaman işe başlatırlar? 2 aydan fazla mı sürer? Farklı bir bölümden staj yapmam lazım 30 gün kadar ama ön göremedim yarıda mı kalır diye. Lütfen bilgilendirebilir misiniz?

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