Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Haziran 2025 23:19
Ar-Ge biriminde çalışan öğretmen görevleri.

arkadaşlar bu birimde çalışan öğretmen arkadaşlar var ise buradan veya özelden de yazabilirler tabi ama ar ge öğretmeni olduklarını açık bir şekilde yazmalarını istirham ediyorum.

sorularım aşağıda:

#ek ödeme alır mı (haftalık 18 saat ek ders ödemesinin dışında)

# haftada bir gün izin alması mümkün müdür? (lisansütü eğitimalmak istemiyor kabul ediniz)

# çalışma saatleri normal memurlarla aynı mıdır?

# son ve önemli sorularımdan biri : istediği zaman öğretmenliğe geri dönebilir mi ? (şunu da değerlendiriniz: mesela bakıldı ki bu işi sevmedi veya yapamadı o zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşır ve böyle bir durumda hemen tekrar öğretmenliğe dönmek istediğini varsayın)

teşekkürler.


berkaydal
Şube Müdürü
18 Haziran 2025 23:21

Ar-geler referanslı öğretmenleri tek çatı altında toplayıp rahat ettirmek üzere açılmış birimler. Neye cevap verecekler ki? :)


Hakikatisoyle
18 Haziran 2025 23:51

Arge demek ilçe milli eğitimin ameleliği demektir.


ta345
Şef
19 Haziran 2025 00:12

doğru olabilir ama şu detayı yanlış yazmışsınız (bilerek yanlış yazmadı iseniz tabi)

ar ge ler yapmış olduğum kısa araştırmaya göre ilçe memin değil il mem bünyesinde çalışmaktalar.

Hakikatisoyle, 9 saat önce

Arge demek ilçe milli eğitimin ameleliği demektir.


ta345
Şef
19 Haziran 2025 00:14

bu doğru olsa idi yani doğru olduğunu bilsem samimiyetle söylüyorum hemen geçmek isteyecektim :D

ama bakın hemen yorumunuzun altındaki üye ne demiş? bana da biraz düşündürücü gelmedi değil.

berkaydal, 10 saat önce

Ar-geler referanslı öğretmenleri tek çatı altında toplayıp rahat ettirmek üzere açılmış birimler. Neye cevap verecekler ki? :)

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