Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Haziran 2025 23:19
Ar-Ge öğretmeni

arkadaşlar bu birimde çalışan öğretmen arkadaşlar var ise buradan veya özelden de yazabilirler tabi ama ar ge öğretmeni olduklarını açık bir şekilde yazmalarını istirham ediyorum.

sorularım aşağıda:

#ek ödeme alır mı (haftalık 18 saat ek ders ödemesinin dışında)

# haftada bir gün izin alması mümkün müdür? (lisansütü eğitimalmak istemiyor kabul ediniz)

# çalışma saatleri normal memurlarla aynı mıdır?

# son ve önemli sorularımdan biri : istediği zaman öğretmenliğe geri dönebilir mi ? (şunu da değerlendiriniz: mesela bakıldı ki bu işi sevmedi veya yapamadı o zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşır ve böyle bir durumda hemen tekrar öğretmenliğe dönmek istediğini varsayın)

teşekkürler.


berkaydal
Şube Müdürü
18 Haziran 2025 23:21

Ar-geler referanslı öğretmenleri tek çatı altında toplayıp rahat ettirmek üzere açılmış birimler. Neye cevap verecekler ki? :)


Hakikatisoyle
18 Haziran 2025 23:51

Arge demek ilçe milli eğitimin ameleliği demektir.

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