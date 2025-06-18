Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2025 23:30
Doçentlik kitap bölümü. Editörlerden biri YÖKSİS'te yok

Merhaba,

Doçentlik başvurusunda kullanmak istediğim kitap bölümünün yer aldığı kitabın iki editöründen biri şu anda YÖKSİS?te kayıtlı değil. Bu durumda kitap bölümünü başvuruda kullanabilir miyim?

İşin ilginci kitap yayınlandığı tarihte, söz konusu editör YÖKSİS'te kayıtlı hocaydı, sonra özel sektöre geçti.

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