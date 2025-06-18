Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Haziran 2025 23:57
Eğitim Durumu

Bulunduğum ile 3 sene önce eğitim durumuyla geldim bulunduğum il şuan 5 in C sinde eğitim durumumu sonlandırıp dilekçe vererek burda kalabilir miyim alt bölgede c ilinden herhangibir yere geçiş yapılamıyomuş bu eğitim durumunu engeller mi bilen biri yardımcı olursa sevinirim kaydımı sildirip ortada kalmak istemiyorum

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