Derece kademe

Merhaba hocam,

derece kademeyi çok çok önemsemediğim için belki tüm detaylarıyla bilmiyorum (çünkü şu tarz detaylarda var misal 7 yıl mı bir süre sonra ek bir kademe de verilir (disiplin vs ceza almamış olmak koşulu ile)

ama sizinki doğru hesaplanmış görünüyor kabaca.

sadece bence ya hazırlık okumadınız lisede yada belge ibraz etmediniz buna dair. en azından 2022 ye kadar böyle görünüyor. (olsa idi 8-1 değil 8-2 yazması gerekecekti)