Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 00:16
Sözleşmeli öğretmen hangi dereceden başlar?

Merhaba, öğretmenler sözleşmeli olarak göreve ilk başladıklarında hangi derece kademeden başlıyorlar? 3 yıl sözleşme süresi bitip kadroya geçince kaçıncı derece kademeden başlıyorlar?

bugün hizmet belgeme dikkat ettim.2019 atamasıyım 2019dan 2022ye kadar derece kademe bilgisi gözükmüyor ama 2022de kadroya geçtiğimde 9/1?den direkt 8/1 olmuş şeklinde gözüküyor?


kimuni
Daire Başkanı
19 Haziran 2025 00:30

Merhaba hocam,

derece kademeyi çok çok önemsemediğim için belki tüm detaylarıyla bilmiyorum (çünkü şu tarz detaylarda var misal 7 yıl mı bir süre sonra ek bir kademe de verilir (disiplin vs ceza almamış olmak koşulu ile)

ama sizinki doğru hesaplanmış görünüyor kabaca.

sadece bence ya hazırlık okumadınız lisede yada belge ibraz etmediniz buna dair. en azından 2022 ye kadar böyle görünüyor. (olsa idi 8-1 değil 8-2 yazması gerekecekti)

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