Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


19 Haziran 2025 00:17
28 kasım 2022 sonrası memur eş durumu

İyi günler esim 28 kasim 2022 kadro kanunu sonrası 29 kasim 2022 gününde ic isleri bakanlığında göreve başladı bu yıl 3 yılını doldurmuş olacak bende sb da kadrolu olarak çalışıyorum , 28 kasim sonrası göreve başlayanlarda tayin haklarinda büyük soru işaretleri var 3. Yılını doldurunca es durumu yapabiliyormu 4. Yılını beklememiz lazim , kadrolu olduğum için başka kurumda direk es durumu yapabilirmi , çok araştırdım ama net bise bulamadım, yardımcı olursanız sevinirim , hem bu sorunlarla karşılayanlar için burda bilgi sahibi olurlar.

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli personelin temmuz maaş artışıBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli 3+1 yıl sonra kadroya geçme şartı var mı?Sözleşmeli personel Askerliğin Hizmete Sayılıp İzin Eklenmesi Hk. Yardımcı OLur musunuz

Sözlük

Göbeklitepe 1 zorla güzellik olmaz 3 senden bir halt olmaz 4 Kebap ye güvende ol 2 sidretül münteha 2 gülpembe 3 Bugün olanlar 1 omurgasız 2 günün filmi 1 18 Haziran 2025 Dominik-Türkiye voleybol maçı 1

Son Haberler

Hak Sahibi Sayısı Azaldığında, Diğerlerinin Aylık Tutarı Artar Mı?Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair KararAdalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde DeğişiklikAdalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde DeğişiklikBelediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması