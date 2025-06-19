Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2025 01:05
Uzmanlık sınavı geçemezsek ne olur?

Arkadaşlar, uzman yardımcısı iken 3 senede uzmanlık için gereken şartları sağlayamazsak düz memurluğa mı gönderirler yoksa kendi mühendislik kadromuza mı döndürürler?

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