Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2025 01:06
Uzmanlık sınavı geçemezsek ne olur?

Arkadaşlar, uzman yardımcısı iken 3 senede uzmanlık için gereken şartları sağlayamazsak düz memurluğa mı gönderirler yoksa kendi mühendislik kadromuza mı döndürürler?

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