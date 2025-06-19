Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 01:38
İl içi ve Yönetici Atama

Merhaba,

İl içi ataması yapılan öğretmen aynı atama döneminde ilk defa yönetici görevlendirmede tercih yapabilir mi? İl içi ilişik kesme tarihi 27 Haziran, ilk defa yönetici görevlendirme tercihlerinin alınması ise 25-27 Haziran, iki işlemin aynı tarihlere denk gelmesi sorun oluşturur mu?

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