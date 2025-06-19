Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 01:38
İl içi yer değiştiren öğretmen yönetici atamaya başvurabilir mi?

Merhaba,

İl içi ataması yapılan öğretmen aynı atama döneminde ilk defa yönetici görevlendirmede tercih yapabilir mi? İl içi ilişik kesme tarihi 27 Haziran, ilk defa yönetici görevlendirme tercihlerinin alınması ise 25-27 Haziran, iki işlemin aynı tarihlere denk gelmesi sorun oluşturur mu?


vengberz
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 07:24

27'sinde il içi atamaya ilişkin bütün işlemleri tamamlayıp yeni okulunuzda göreve başlayabilirseniz yönetici görevlendirme tercihleri de size açılır ve yöneticiliğe başvurabilirsiniz. Aksi takdirde başvuru yapamazsınız.

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