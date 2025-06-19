Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Haziran 2025 09:03
Meslekteki şükürcüler tweetten birsey çıkmaz diyenler!!

Şu şükürcü tayfadan kurtulsak emin olun herseyimiz düzelir adamla konuşuyorsun dışarıya göre çok iyi maaş alıyoruz diyor anlatıyorsun şunlar şunlar bizden çok daha iyi maaş alıyor diyorsun onlar devleti sömürüyor diyor tweet at diyorsun soruşturma açarlar hiç gerek yok senin tweetinle mi düzelecek diyorlar. Ama tweet'le promosyon duzeldiginde ilk olarak parayı o gevsekler aliyorlar . Bu boş belesler yüzünden bizden bir cacık olmaz

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