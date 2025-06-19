Şükürcüler kabak tadı vermeye başladınız

Her zaman Allahıma binbirkere şükürler olsun. Şükür etmek demek. hakkımızı arayıp istemiyecez anlamına gelmez. Hakkımız olanı isteyecez . işin riski vs. si bir yana inanın şu çalışma saatlerine göre çok fazlasını hak ediyoruz.

Her zaman Allahıma binbirkere şükürler olsun. Şükür etmek demek. hakkımızı arayıp istemiyecez anlamına gelmez. Hakkımız olanı isteyecez . işin riski vs. si bir yana inanın şu çalışma saatlerine göre çok fazlasını hak ediyoruz.