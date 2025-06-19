Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Haziran 2025 09:03
Şükürcüler kabak tadı vermeye başladınız

Şu şükürcü tayfadan kurtulsak emin olun herseyimiz düzelir adamla konuşuyorsun dışarıya göre çok iyi maaş alıyoruz diyor anlatıyorsun şunlar şunlar bizden çok daha iyi maaş alıyor diyorsun onlar devleti sömürüyor diyor tweet at diyorsun soruşturma açarlar hiç gerek yok senin tweetinle mi düzelecek diyorlar. Ama tweet'le promosyon duzeldiginde ilk olarak parayı o gevsekler aliyorlar . Bu boş belesler yüzünden bizden bir cacık olmaz


Memur486
Aday Memur
19 Haziran 2025 10:22
Onlar devleti sömürüyorlarda koptum :)

the back of furkan
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 10:31

şey ayrı yazılır


Gölge-Adam
Aday Memur
19 Haziran 2025 10:52
Her zaman Allahıma binbirkere şükürler olsun. Şükür etmek demek. hakkımızı arayıp istemiyecez anlamına gelmez. Hakkımız olanı isteyecez . işin riski vs. si bir yana inanın şu çalışma saatlerine göre çok fazlasını hak ediyoruz.

neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
19 Haziran 2025 11:29

şükürcü arkadaş haksız değil vallahi, dışarıda 30 bine 6 gün nefessiz çalışıyor millet


ALTARİN OĞLU
Şef
19 Haziran 2025 11:38
Cümle büyük harfle başlar. Cümlenin sonuna nokta konulur ve yeni cümleye yine büyük harfle başlanır.
the back of furkan, 2 saat önce

şey ayrı yazılır

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