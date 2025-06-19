Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


19 Haziran 2025 09:08
Eş durumu sağlık mazereti

Arkadaşlar mrb eşimde bende sağlık calisaniyiz bulundugum yer eşimin üst bölgesi eş durumundan tayinlerde alt bölge şartını getirmişler eşim epilepsi hastası bunu sağlık mazareti gösterip benim yanıma tayin alabilir mi benim bulunduğum ilde 1 yıl çalışma şartım var eş durumu yapamıyorum. Es durumundan tayin isterken raporunu da sunsa gelme şansı varmı bilgisi olan yazabilirmi lütfen

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