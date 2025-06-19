KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 09:14
SGK

SGK alım yaparsa kaç ile kapatır acaba tahmini olan var mı 700 kişilik bir talep gitmiş 300 500 arası bir onay çıkarsa iibf için kaçta kalır açaba puanlar geçen yıl 5 bölüm almış.Bu senede aynı olursa kaç kapatır acaba

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