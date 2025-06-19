Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 09:28
657 GİH kadrosundan istifa etmeden KPSS sınavı ile TH kadrosuna atanma süreç ve tecrübeler hakkında

Mühendislik mezunuyum, gih olarak görev yapıyorum. kurumuımda maalesef unvan değişikliği sınavı açılmıyor bu sebeple zor da olsa KPSS'ye hazırlanıp Teknik Hizmetler Sınıfında bir kadroya atanmak istiyorum. Bu süreci yaşayan ya da tecrübesi, bilgisi olan arkadaşlar tecrübelerini aktarır mı?

örneğin;

1) Atanmadan en az 6 ay önce istifa etmem gerekiyor mu?

2) Kurumum yeni atamama muhafakat vermezse, ne yapmalıyım?

3) Herşey yolunda gider kazanıp atanırsam, aday memur olarak mı başlarım? yoksa şuanda asil memur olduğum için asil memur mu olurum?

Cevap yazan hekese şimdiden Teşekkürler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
19 Haziran 2025 09:52

1. Eğer kadrolu olarak görev yaparken başka bir kadrolu unvana atanırsanız geçiş için 2 yol var:

a. Ya atanmadan en az 6 ay önce istifa edip bekleme süresini dolduracaksınız.

b. Ya da kurumdan muvafakat talep edeceksiniz. Muvafakat konusu her ne kadar idarenin takdirinde olsa da idarenin yetkisi sınırsız değildir. Özlük hakları bakımndan daha iyi bir kadroya geçmeniz durumunda kurumlar genelde muvafakat vermeyi kabul ederler. Örneğin memur unvanında çalışırken başka bir memur unvanına geçiş yapmak isterseniz kabul edilmeme ihtimali yüksektir ve yapabileceğiniz pek bir şey yoktur ancak memur unvanında çalışırken mühendis kadrosuna atanırsanız kurum burada muvafakat vermelidir. Vermezse mahkeme yoluyla alma ihtimaliniz yüksektir. Ancak kadrolu çalışırken sözleşmeli bir unvana atanırsanız unvan ne olursa olsun istifa edip geçebilirsiniz yukarıda yazdıklarımın hiçbiri geçerli değildir.

2. Bu sorunun cevabını ilk soruda verdim.

3. Asil memur olarak başlarsınız.


gihtenthye
19 Haziran 2025 10:34

verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim

hsnd, 2 saat önce

1. Eğer kadrolu olarak görev yaparken başka bir kadrolu unvana atanırsanız geçiş için 2 yol var:

a. Ya atanmadan en az 6 ay önce istifa edip bekleme süresini dolduracaksınız.

b. Ya da kurumdan muvafakat talep edeceksiniz. Muvafakat konusu her ne kadar idarenin takdirinde olsa da idarenin yetkisi sınırsız değildir. Özlük hakları bakımndan daha iyi bir kadroya geçmeniz durumunda kurumlar genelde muvafakat vermeyi kabul ederler. Örneğin memur unvanında çalışırken başka bir memur unvanına geçiş yapmak isterseniz kabul edilmeme ihtimali yüksektir ve yapabileceğiniz pek bir şey yoktur ancak memur unvanında çalışırken mühendis kadrosuna atanırsanız kurum burada muvafakat vermelidir. Vermezse mahkeme yoluyla alma ihtimaliniz yüksektir. Ancak kadrolu çalışırken sözleşmeli bir unvana atanırsanız unvan ne olursa olsun istifa edip geçebilirsiniz yukarıda yazdıklarımın hiçbiri geçerli değildir.

2. Bu sorunun cevabını ilk soruda verdim.

3. Asil memur olarak başlarsınız.

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