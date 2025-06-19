657 GİH kadrosundan istifa etmeden KPSS sınavı ile TH kadrosuna atanma süreç ve tecrübeler hakkında

1. Eğer kadrolu olarak görev yaparken başka bir kadrolu unvana atanırsanız geçiş için 2 yol var:

a. Ya atanmadan en az 6 ay önce istifa edip bekleme süresini dolduracaksınız.

b. Ya da kurumdan muvafakat talep edeceksiniz. Muvafakat konusu her ne kadar idarenin takdirinde olsa da idarenin yetkisi sınırsız değildir. Özlük hakları bakımndan daha iyi bir kadroya geçmeniz durumunda kurumlar genelde muvafakat vermeyi kabul ederler. Örneğin memur unvanında çalışırken başka bir memur unvanına geçiş yapmak isterseniz kabul edilmeme ihtimali yüksektir ve yapabileceğiniz pek bir şey yoktur ancak memur unvanında çalışırken mühendis kadrosuna atanırsanız kurum burada muvafakat vermelidir. Vermezse mahkeme yoluyla alma ihtimaliniz yüksektir. Ancak kadrolu çalışırken sözleşmeli bir unvana atanırsanız unvan ne olursa olsun istifa edip geçebilirsiniz yukarıda yazdıklarımın hiçbiri geçerli değildir.

2. Bu sorunun cevabını ilk soruda verdim.

3. Asil memur olarak başlarsınız.