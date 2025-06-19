Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


19 Haziran 2025 10:40
Yıl Sonu Gram Altın
Yıl sonunda gram altın ne kadar olur tahminler ne yönde bilgisi olan var mı ?

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