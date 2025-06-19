KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 10:42
2026 kpss için 2025 kitapları kullanılır mı

merhaba, 2026 kpss'ye girmek istiyorum ama daha 2026 kitapları çıkmaz. 2025 basım kitap alsam sorun yaşar mıyım? çalışmaya başlamak istiyorum çünkü şu an. cevaplar için şimdiden teşekkürler.


togizmir
Genel Müdür
19 Haziran 2025 11:39
Olmaz. 2026 da Anadolu'nun fethini Balamir yapacak, 2x2=5 olacak, Borabay gölü Amasya sınırlarından alınıp Ordu'ya bağlanacak, yüklem iş oluş değil nitelik belirtecek, vs. vs.

greenoct
19 Haziran 2025 11:43

sınava ilk kez hazırlanacağım. belki müfredatta değişiklik oluyordur, belki bazı konular çıkarılıyordur bilmiyorum. bu sebeple sordum. alay etmenize gerek yok.

togizmir, 42 dk. önce
Olmaz. 2026 da Anadolu'nun fethini Balamir yapacak, 2x2=5 olacak, Borabay gölü Amasya sınırlarından alınıp Ordu'ya bağlanacak, yüklem iş oluş değil nitelik belirtecek, vs. vs.
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