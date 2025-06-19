Kesinleşmemiş karara dayanarak idare vekalet ücreti isteyebilir mi?

Merhaba arkadaşlar,

İdare aleyhine açtığım bir davayı ilk derece mahkemesinde kaybettim. Kararda vekâlet ücreti ve yargılama giderleri bana yükletildi, ancak henüz karar kesinleşmedi ve istinaf süreci devam ediyor.

Buna rağmen kurum, karar kesinleşmeden 18.000 TL vekâlet ücretini yasal faizle birlikte talep etti. Yazıda, ödeme yapılmaması hâlinde icra yoluna gidilebileceği belirtilmiş.

Benim merak ettiğim şu:

Benzer bir durumla karşılaşan oldu mu?

Kurum bu tür alacakları gerçekten kesinleşmeden önce icraya koyabiliyor mu?

Bu tür durumlarda nasıl bir yol izlediniz?

İcra gelirse şikayet mi, itiraz mı daha etkili olur?

Bu konuda tecrübeli ya da hukuki bilgiye sahip olan arkadaşların görüşlerini merak ediyorum. Ayrıca ilgili mevzuat ve kararları paylaşabilecek olan varsa çok memnun olurum.