Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 11:00
il içi seminer yeri sorunu?

arkadaşlar il içinde istediğimiz ilçede semineri alabiliyor muyuz? dilekçe yazdık idare işleme koymayacağız dedi. Sendika alabilirsiniz diyor il alamazsınız diyor ? bakanlığın yazısında açık değil sizde durum nedir


m.r_f
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 11:01

Bizim şube müdürü sadece il dışında geçerli dedi.

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