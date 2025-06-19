Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2025 11:32
Doktora için tavsiye : taşra üniv. mi büyük şehir üniv. ?

Hocalarım merhaba, bir taşra üniversitesinde tezli yüksek lisansı mı bitiriyorum. İyi bir yabancı dil puanım var. Sorum şu:

Akademisyenlik için aynı taşra üniversitesinde mi doktora yapsam daha iyi olur? İstikrarlı ve hocaları tanıdığım, enstitü kültürüne hakim olduğum için aynı üniversite de devam etmem faydalı mıdır?

Yoksa Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerde doktora yapmam daha mı faydalı olur?

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