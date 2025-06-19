Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 11:54
Güvenlik görevlisi kadrosundan sınavsız atanabileceğim kadrolar

arkadaşlar 26 yıllık güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayım (görevlendirme olarak güvenlik şefliği yapıyorum) maliye görevde yükselme sınavı açmıyor lise mezunuyum sınavsız defterdarın yükseltılebileceği kadro neler olabılır

Çok Yazılan Konular

657 GİH kadrosundan istifa etmeden KPSS sınavı ile TH kadrosuna atanma süreç ve tecrübeler hakkındaMEB Görevde YükselmeYıllık izinde alınan rapor

Sözlük

sabah sabah 1 umay 6 necmettin erbakan'ın memura yüzde 50 zam vermesi 3 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 3 Gram Altın 10.000-TL 2 yatırım araçları 1 günün filmi 4 güne bir söz bırak 3 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 3 duvar örmek 2

Son Haberler

Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!Karşılıksız çek tutarı arttıİBB'den Kenelere Karşı Yoğun MücadeleBakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu YakalandıKamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiası: 11 Kişi Gözaltında

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması