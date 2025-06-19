Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 11:54
Kadrosu Güvenlik görevlisi sınavsız atanabıleceği kadro

arkadaşlar 26 yıllık güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayım (görevlendirme olarak güvenlik şefliği yapıyorum) maliye görevde yükselme sınavı açmıyor lise mezunuyum sınavsız defterdarın yükseltılebileceği kadro neler olabılır

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