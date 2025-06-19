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Editörler : supporters.


19 Haziran 2025 12:04
Özlediğim şeylerin listesini yapıyordum.az yardımcı olur musunuz?

ilk sırayı '' Annem '' alır şüphesiz


meral7919
Aday Memur
19 Haziran 2025 12:05

Çocukluğum


meral7919
Aday Memur
19 Haziran 2025 12:09

lise yıllarındaki maceralarım


meral7919
Aday Memur
19 Haziran 2025 12:10

soba üzerinde yapılan kestaneleri

Toplam 3 mesaj

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