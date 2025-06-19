Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2025 12:05
Cezaevindeki sivil memur sendikaya üye olabilir mi?

merhaba arkadaşlar cezaevi̇nde i̇nfaz koruma memuruydum si̇vi̇l memurluğa geçti̇m.sendi̇ka hakkim var mi bi̇lgi̇lendi̇rerseni̇z SEVİNİRİM.

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