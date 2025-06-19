Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 12:59
İSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları (Merak Edilenler)

Herkese merhaba,

İSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları dün

itibariyle açıklandı. İSKİ?ye sözleşmeli mühendis olarak atanmaya hak

kazandığımı öğrendim. Fakat kurumla ilgili internette pek bilgiye rastlamadım.

Kafama takılan bazı sorular var. Bilen varsa cevaplayabilirse çok memnun

olurum.

1-İSKİ sözleşmeli mühendis maaşları ne kadar?

2-Bu maaşa ek başka bir ücret oluyor mu? (SDS,

üç ayda bir çift maaş gibi)

3-Yemek kurum tarafından mı veriliyor?

4-İstanbul?un her noktasına servis imkanı

mevcut mudur? (Özellikle Tuzla Şifa Mahallesi)

5-Göreve Genel Müdürlük?te başladıktan sonra

Şube Müdürlükleri?ne geçme imkanımız oluyor mu?

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