Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2025 14:42
Özel kuvvetler sağlık yönetmeliği

Merhaba iyi forumlar

Aktif olarak TSK da çalışıyorum sol diz çapraz bağında kısmi yırtık var denildi bu hastalık ökk ya engel olur mu

Madde 58-4

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