Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


19 Haziran 2025 15:11
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Ayniyat Demirbaş Deposu)

iyi günler arkadaşlar bir sorum olacaktı. Ayniyat dayanıklı taşınır deposunda çalışıyorum. Bu depodaki tüm işleri yapıyorum. Ancak demirbaş arıza verince bakım onarım ihtiyacı doğuyor. Bu bakım onarımların %98 inde de yedek parçalar kullanılmak zorundadır. Yedek parça giriş çıkışları da AYNİYAT SARF DEPO suna aittir.

ŞİMDİ SORUM BU DURUMDA DEMİRBAŞLARIN BAKIM ONARIM DOSYALARINI HAZIRLAMAK KİMİN İŞİDİR. SİZDE BU SÜREÇ NASIL İŞLİYOR. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.


melankoliklibirşey
Aday Memur
19 Haziran 2025 15:27

forumda başka taşınırcı yok mu acaba.


OphiuS
Aday Memur
19 Haziran 2025 15:34

biyomedikal demir başta taşınır kayıtçıyım. arızalarda teknik servis direk

Toplam 2 mesaj

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