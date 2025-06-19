Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 15:43
öğretmen adaylığı ve meslekten ihraç

Arkdaşlar merhaba, aday öğretmenim. LGS sınavında ilk defa gözetmen olarak görev aldım, sınav başlamadan önce sadece gözetmenleri sınıflara yolladılar, ben de öğrencilerin yerleştirilmesi sırasında s şeklinde oturması gerektiğini bilmiyordum ve normal sıra düzenine göre oturttum. Sınıftaki sıraların üzerinde sayı da yazmıyordu. Salon başkanı sınava az bir süre kala geldi ve öğrenci oturma düzenini kontrol etmeye vakti yoktu. Kitapçıklar abcd şeklinde dağıtıldı ama oturma düzeninde sehven, bilmeden oturtmuş oldum. Salon başkanımız bana hakkımızda disiplin cezası için soruşturma açılabileceğini ve aday öğretmen olduğum için sorun yaşayabileceğimi söyledi. Meslekten atılır mıyım? Ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz?


m.r_f
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 16:26

Öncelikle geçmiş olsun. Öğrencilerin sınavına zeval gelmediyse, kopya cart curt olmadıysa, kitapçıklar falan karışmadıysa bi cacık çıkmaz hocam. En baba gelecek olan bi uyarı cezası, sınavlardan da 2 yıl men cezası olur. O da tutanak tutulduysa, tutanak tutulmadıysa hiç ses çıkarma, devam et hayatına.


spock
Genel Müdür
19 Haziran 2025 16:30

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 26/01/2023 tarh ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2. Maddesi ile eklenen ek fıkra ile sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi halinde ne yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

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