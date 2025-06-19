Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Haziran 2025 15:55
Ekşi Sözlük'te polisler için başlık açıldı

https://eksisozluk.com/polisimdatdiyor--7993773?a=popular


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 16:00

Biri de demiş ki;

Polisim niye dat diyor.


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 16:03

Alıntı:

polis değilim.ancak polis meslek mensuplarının bence en önce savunması gereken şey, önüne gelenin polis olabilmesi mevzusu.mesleğinizi korumanız gerekiyor. üniversitede hangi bölümü bitirirseniz bitirin, polis olabilirsiniz. yetmedi hatta üniversite okumanıza gerek bile yok, lise mezunu olarak da polis olabilirsiniz.polislik mesleği profesyonel bir alan. 8 9 aylık eğitimler ile polis olunabilmesi bir vatandaş olarak bana korkunç geliyor. siz nasıl ses çıkartmıyorsunuz buna mesela?mesleğinizin eğitim niteliği arttıkça bu mesleğe sahip çıkan meslektaşlarınızın da artacağını düşünüyorum. bence, işsiz kalanlar ?iyi bari ben de polis olayım? diyerek mesleğinize dahil olmamalı, aksine ?ben polis olmak istiyorum? deyip, lise üni akademide çekirdekten yetişenler, bu işe gönül vermiş olanlar polis olmalı.x ve y kuşağında yaygın olan polis ve asker sevmeme durumunun aksine, ülkemin askerini de polisini de seviyorum. başıma bir şey gelse sokakta ilk onların yanına koşarım. her gördüğümde kolay gelsin abi selamlar derim. ancak eğitim kalitesinin düşmesi bu mesleklere olan saygımı zamanla yitirecek gibime geliyor. ve bu durum beni üzüyor açıkçası.bence bir şeyler yapmalısınız.her önüne gelen polis olamamalı.

https://eksisozluk.com/entry/176174723


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 16:04

Alıntı

kusura bakmayin da kimsede polise aciyacak hal birakmadiniz. benim ailemde de vardi polisler, cocukken hep gipta ile bakip ozendigimiz bi meslek daliydi. babamin dedesi komiser, annemin amcasi komiser, kuzenleri polis idi... bir agirligi, bir durusu vardi meslegin ve neredeyse kimsenin nefret etmedigi bir meslek koluydu. sonucta canini, malini emanet ettigin insanlar.ne yazik ki bu 20 kusur yillik bilincli cehalet doneminde ici bosaltilan, anlami kaybettirilen mesleklerden biri de bu oldu. feto'nun asker icindeki yapilanmalari ve serefli olan askerleri kusturmesi, uzaklastirmasi gibi (o tarafta da emekli amiral olan amcalarimiz var ki biliyoruz bir seyler) polis icinde de benzer bir doldur/bosalt yapilmis belli ki... sonrasinda da feto tasfiye edilmisse bile yine onlarla is tutup ise girmis ama cok da icli disli olmayan balli bir kesim mevcut diye dusunuyorum. fakat iste geldigimiz nokta da burasi...halki korumak yerine her firsatta agzini burnunu kirmaya yer arayan bir teskilat haline geldi polis teskilati. her polis boyle denemez elbette ama cogunlugu boyle ne yazik ki ve bunu toplumsal olan her harekette goruyoruz. o yuzden ulkenin her yerinde oldugu gibi maalesef kurunun yaninda yas da yaniyor.bosuna "emir-komuta" demeyin abi, istifa edersin onurunla yasarsin ama memuriyetine kiyamiyor hic kimse. nasil olsa garanti ekmek, onurunla garanti ekmek arasinda sikisip kalinca da sag kalma ic gudusuyle garantiye gidiyor insan. bu psikolojiyi de anliyorum, saygi duymuyorum cunku memuriyet olmasa da kariyerini onuru icin yakmis biri olarak bunun yapilabilecegini biliyorum.velhasil kelam, arkadaslar haklarini arasinlar tabi ama kimsenin yanlarinda durmak icin bir motivasyonunun kalmadigini da anlamak zorundalar. kusura bakmasinlar, daha insanca sartlarda yasayan polislerden daha hayvani dayak yemek icin nefesimi tuketemeyecegim, anlayacaklarini dusunuyorum.gezi'de, sarachane'de karsi karsiya gelmisligimiz var ama bir kere polise isim dustu, eve hirsiz girmisti. "abi ugrastirma bizi, bulamayiz. bulsak da bi sey yapamayiz." diyen insanlara da ne kadar maas yeterlidir anlamak zor.

https://eksisozluk.com/entry/176174912


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 16:08

Alıntı:

ömrümde 1 kere polise işim düştü onda da 155'i(o zamanlar polis imdat hattı ayrıydı) aradığımda telefon açılmadı. üstüne utanmadan 2 saat sonra bizi aramışsınız diye geri dönüş yapıldı. o günden beri kendilerine allah muhtaç etmesin diye diye yaşıyorum. işini ahlaklı, vicdanlı, temiz yapanlar elbet vardır ama geneline de güvenmiyorum. evet zordur, çok çalışıyolardır, her yere onlar sürükleniyordur vs ama bir yerde de bu bir tercihti arkadaşlar. siz bu mesleğe girerken bunları büyük oranda biliyordunuz.

https://eksisozluk.com/entry/176175794

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