Ekşi Sözlük'te polisler için başlık açıldı

Alıntı

kusura bakmayin da kimsede polise aciyacak hal birakmadiniz. benim ailemde de vardi polisler, cocukken hep gipta ile bakip ozendigimiz bi meslek daliydi. babamin dedesi komiser, annemin amcasi komiser, kuzenleri polis idi... bir agirligi, bir durusu vardi meslegin ve neredeyse kimsenin nefret etmedigi bir meslek koluydu. sonucta canini, malini emanet ettigin insanlar.ne yazik ki bu 20 kusur yillik bilincli cehalet doneminde ici bosaltilan, anlami kaybettirilen mesleklerden biri de bu oldu. feto'nun asker icindeki yapilanmalari ve serefli olan askerleri kusturmesi, uzaklastirmasi gibi (o tarafta da emekli amiral olan amcalarimiz var ki biliyoruz bir seyler) polis icinde de benzer bir doldur/bosalt yapilmis belli ki... sonrasinda da feto tasfiye edilmisse bile yine onlarla is tutup ise girmis ama cok da icli disli olmayan balli bir kesim mevcut diye dusunuyorum. fakat iste geldigimiz nokta da burasi...halki korumak yerine her firsatta agzini burnunu kirmaya yer arayan bir teskilat haline geldi polis teskilati. her polis boyle denemez elbette ama cogunlugu boyle ne yazik ki ve bunu toplumsal olan her harekette goruyoruz. o yuzden ulkenin her yerinde oldugu gibi maalesef kurunun yaninda yas da yaniyor.bosuna "emir-komuta" demeyin abi, istifa edersin onurunla yasarsin ama memuriyetine kiyamiyor hic kimse. nasil olsa garanti ekmek, onurunla garanti ekmek arasinda sikisip kalinca da sag kalma ic gudusuyle garantiye gidiyor insan. bu psikolojiyi de anliyorum, saygi duymuyorum cunku memuriyet olmasa da kariyerini onuru icin yakmis biri olarak bunun yapilabilecegini biliyorum.velhasil kelam, arkadaslar haklarini arasinlar tabi ama kimsenin yanlarinda durmak icin bir motivasyonunun kalmadigini da anlamak zorundalar. kusura bakmasinlar, daha insanca sartlarda yasayan polislerden daha hayvani dayak yemek icin nefesimi tuketemeyecegim, anlayacaklarini dusunuyorum.gezi'de, sarachane'de karsi karsiya gelmisligimiz var ama bir kere polise isim dustu, eve hirsiz girmisti. "abi ugrastirma bizi, bulamayiz. bulsak da bi sey yapamayiz." diyen insanlara da ne kadar maas yeterlidir anlamak zor.

